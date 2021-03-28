GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında Libya Milli Takımı'nı konuk etti.Tanzanya'nın 1-0 kazandığı karşılaşmaya Samatta damga vurdu. Tanzanyalı forvet kaçırdığı gollerle adeta saç-baş yoldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Samatta'nın kaçırdığı golle ilgili bir çok yorumda bulundu.
28 Mart 2021 Pazar 21:25, Güncelleme 28.03.2021 21:27
Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!