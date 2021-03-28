Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında Libya Milli Takımı'nı konuk etti.Tanzanya'nın 1-0 kazandığı karşılaşmaya Samatta damga vurdu. Tanzanyalı forvet kaçırdığı gollerle adeta saç-baş yoldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Samatta'nın kaçırdığı golle ilgili bir çok yorumda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında Libya Milli Takımı'nı konuk etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Tanzanya'nın 1-0 kazandığı karşılaşmaya Samatta damga vurdu. Tanzanyalı forvet kaçırdığı gollerle adeta saç-baş yoldurdu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Karşılaşmanın 37. dakikasında Samatta defansın arkasına sarktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Kaleci ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu kaleciyi geçtikten sonra topu kaleye gönderdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samatta'nın kaçırdığı gol olay oldu!

Samatta'nın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

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