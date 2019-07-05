Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcu Kolarov'u kadroya katmanın hesaplarını yapıyordu. Deneyimli futbolcunun kulübünden Kolarov ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
5 Temmuz 2019 Cuma 19:09 Güncelleme: 05.07.2019 19:17
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcu Kolarov'un transferini bitirmek için mesai harcıyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Öyle ki deneyimli futbolcunun menajeri Fenerbahçe'nin basketbol müsabakasına davet edilmiş ve görüşmelere başka bir boyut kazandırılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın tecrübesine çok güvendiği oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!

Sarı-lacivertli taraftarların da heyecanla beklediği yıldız ismin kulübünden açıklama geldi.

İşte detaylar...

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