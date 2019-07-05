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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcu Kolarov'u kadroya katmanın hesaplarını yapıyordu. Deneyimli futbolcunun kulübünden Kolarov ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
5 Temmuz 2019 Cuma 19:09
Güncelleme: 05.07.2019 19:17
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcu Kolarov'un transferini bitirmek için mesai harcıyordu.
Öyle ki deneyimli futbolcunun menajeri Fenerbahçe'nin basketbol müsabakasına davet edilmiş ve görüşmelere başka bir boyut kazandırılmıştı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın tecrübesine çok güvendiği oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli taraftarların da heyecanla beklediği yıldız ismin kulübünden açıklama geldi.