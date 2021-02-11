Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! "Böyle gitmez hoca"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! "Böyle gitmez hoca"

Son dakika Fenerbahçe haberi... Aldığı Galatasaray ve Başakşehir mücadelesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut için bazı taraftarlar tarafından 'istifa' dillendirilmeye başlamış durumda. Mağlubiyetlerin faturası kesilen Bulut'un bu performansı Fenerbahçe yöneticileri tarafından da yetersiz bulunmuş olacak ki alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Erol Bulut ile bir toplantı gerçekleştirildi. İşte detaylar...