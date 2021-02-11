Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! "Böyle gitmez hoca"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! "Böyle gitmez hoca"

Son dakika Fenerbahçe haberi... Aldığı Galatasaray ve Başakşehir mücadelesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut için bazı taraftarlar tarafından 'istifa' dillendirilmeye başlamış durumda. Mağlubiyetlerin faturası kesilen Bulut'un bu performansı Fenerbahçe yöneticileri tarafından da yetersiz bulunmuş olacak ki alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası, Erol Bulut ile bir toplantı gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! "Böyle gitmez hoca"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Böyle gitmez hoca

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 1-0 ile boyun eğen Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e mağlup olarak, Türkiye Kupası'na da veda etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Böyle gitmez hoca

TARAFTAR TEPKİLİ!
Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Süper Lig şampiyonluğu olsa da bu sezon bekleneni veremeyen Başakşehir karşısında alınan mağlubiyet ve takımın kötü oyunu sonrası Teknik Direktör Erol Bulut'a taraftarın tepkisi başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Böyle gitmez hoca

Ayrıca ligde Galatasaray ve Beşiktaş ile aynı puana sahip olunsa da Bulut'un geleceği kamuoyunda tekrar tartışılmaya açıldı. Özellikle sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından takımın teknik patronuna yönelik sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Böyle gitmez hoca

Sarı-lacivertlilerin gündeminde ayrılıkla ilgili bir konu bulunmadığı öğrenildi. Teknik heyetle yola devam edecek yönetim en önemli hedef olan şampiyonluk yolunda ilerlemeye çalışacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Böyle gitmez hoca

Teknik adam değişikliğine yönelik beklenti daha önce de gündeme gelmişti. Ligde kazanılan Başakşehir maçı öncesi zor durumda olan sarı-laciverlilerde yönetim Erol Bulut'un arkasında durmuştu. Bu maç sonrası ciddi bir çıkış yakalayan takım liderliğe kadar yükselmişti.

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