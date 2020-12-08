Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali

Son dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali

Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in elmacık kemiği kırılmıştı. Ameliyat olan 31 yaşındaki file bekçi bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte Harun Tekin'in son hali...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali

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