GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali
Son dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali
Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmişti. Zorlu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin'in elmacık kemiği kırılmıştı. Ameliyat olan 31 yaşındaki file bekçi bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. İşte Harun Tekin'in son hali...
08 Aralık 2020 Salı 14:51, Güncelleme 08.12.2020 14:52
Son dakika Fenerbahçe haberi: Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin çalışmalara başladı! İşte son hali