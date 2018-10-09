Soldadodan Volkana: Söyle onlara korkmasınlar!

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen Fenerbahçe'de sıkıntılı süreç devam ediyor. Phillip Cocu döneminde forma şansı bulamayan Soldado'da kaptan Volkan Demirel'den yardım istedi.
9 Ekim 2018 Salı, 10:26:59
Güncelleme: 10:27:06
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Soldado'dan Volkan'a: Söyle onlara korkmasınlar!
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Geçen sezon başında 2+1 yıllık sözleşme yapan Soldado, geçtiğimiz hafta bu sezonki durumuyla alakalı kaptan Volkan Demirel'e dert yakındı.
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Soldado'dan Volkan'a: Söyle onlara korkmasınlar!
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Milliyet'te yer alan habere göre Volkan Demirel, kadro dışı kalmadan önce takımla, sportif direktör Damien Comolli arasında köprü kuruyordu. Bu nedenle de 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe kaptanıyla durumunu konuşarak çözüm aradı.
Soldado'dan Volkan'a: Söyle onlara korkmasınlar!
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Sözleşmesindeki "20 maç oynarsa, sözleşme uzar" maddesini Volkan'a aktardığı öğrenilen Soldado'nun, her türlü kolaylığa hazır olduğunu söylediği vurgulandı.
Soldado'dan Volkan'a: Söyle onlara korkmasınlar!
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"KORKMASINLAR"
Soldado'nun, "Gidip konuşalım ve gerekirse sözleşmedeki bu maddeyi kaldırabileceğimi söyleyelim. Korkmasınlar, hiç sorun çıkarmam. Yeter ki forma giyebileyim, oynayayım. Maddeden korkmasınlar, ben oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Volkan'ın da yönetime konuyu açtığı ve Soldado'nun yaşadığı rahatsızlığı anlattığı belirlendi.
Soldado'dan Volkan'a: Söyle onlara korkmasınlar!
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Roberto Soldado, geçen sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresinde 34 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yapmıştı. İspanyol yıldız, Cocu döneminde ise UEFA kadrosuna alınmadı, 6 resmi maçta sahada yer aldı.