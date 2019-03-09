Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı. 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Soldado'nun attığı golde Attamah'ın hatası görülmeye değerdi. İşte o görüntüler...
9 Mart 2019 Cumartesi 21:13
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Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oldu.
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Sarı-Lacivertliler, 73. dakikada Soldado'nun attığı golle 1-1'i yakaladı.
Başakşehir'de Serdar Taşçı'nın sakatlanmasıyla oyuna giren Attamah, gole beklenmedik bir hata yaptı.
Soldado'yu fark etmeyen tecrübeli savunmacı kalecisine geri pas vermeye çalışırken araya İspanyol golcü girdi.
Topu kapan Soldado, kaleci Mert Günok'tan sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi.