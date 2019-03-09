Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler... - Fotomaç
09 Mart 2019, Cumartesi
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Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı. 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Soldado'nun attığı golde Attamah'ın hatası görülmeye değerdi. İşte o görüntüler...
9 Mart 2019 Cumartesi 21:13
Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oldu.

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Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Sarı-Lacivertliler, 73. dakikada Soldado'nun attığı golle 1-1'i yakaladı.

Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Başakşehir'de Serdar Taşçı'nın sakatlanmasıyla oyuna giren Attamah, gole beklenmedik bir hata yaptı.

Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Soldado'yu fark etmeyen tecrübeli savunmacı kalecisine geri pas vermeye çalışırken araya İspanyol golcü girdi.

Soldado'dan ilginç gol! İşte görüntüler...

Topu kapan Soldado, kaleci Mert Günok'tan sıyrılarak topu boş ağlara gönderdi.

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