Soldado ve Valbuena'nın kaderini Ersun Yanal'ın kararı belirleyecek
Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena'nın geleceği Ersun Yanal'ın ellerinde... Teknik Direktör Ersun Yanal'ın vereceği karar yıldız futbolcuların kaderini belirleyecek.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:32:39
Güncelleme: 10:34:38
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Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena'nın gelecek sezon takımda olup olmayacakları, bu sezon oynayacakları maç sayısına göre belli olacak.
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Roberto Soldado 20, Mathieu Valbuena ise bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse, her iki oyuncunun sözleşmelerinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşmeler birer yıl uzayacak.
YÖNETİM BİLGİ VERDİ Soldado şu ana kadar 14 resmi maçta forma giydi... Valbuena ise toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani iki futbolcu 6'şar maça daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak etmiş olacaklar.
Sabah'ın haberine göre; Yönetim bu konuda Ersun Yanal ve teknik heyete bilgilendirme yaptı ve gelecek yıl devam edip etmeme konusunda karar Yanal'a bırakıldı.
Ersun Yanal bu iki oyuncunun oynadığı maçları 5'te bırakırsa, iki oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.