Soldado ve Valbuena'nın kaderini Ersun Yanal'ın kararı belirleyecek

YÖNETİM BİLGİ VERDİ

Soldado şu ana kadar 14 resmi maçta forma giydi... Valbuena ise toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani iki futbolcu 6'şar maça daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak etmiş olacaklar.