Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'den Marcelo bombası - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'den Marcelo bombası

İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu kez işi sıkı tutuyor. Güçlü kadroyla 2020-21'e giriş yapmayı hedefleyen Kanarya, dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuruyor. Madrid'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın o isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.
10 Mayıs 2020 Pazar 06:35 Güncelleme: 10.05.2020 06:35
Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'de Marcelo bombası

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hoca konusu netlik kazanmamasına rağmen transfer konusunda birçok görüşme gerçekleştiriyor.

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Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'de Marcelo bombası

İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan başkan Ali Koç'un, 2020-2021 öncesi işi sıkı tutacağı belirtiliyor.

Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'de Marcelo bombası

Dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuran Kanarya, tartışılmayacak ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başlamayı hedefliyor.

Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'de Marcelo bombası

O SÖZ HEYECAN YARATTI
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından gözler R.Madrid'in yıldızına çevrildi.

Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'de Marcelo bombası

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi.

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