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Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'den Marcelo bombası

İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu kez işi sıkı tutuyor. Güçlü kadroyla 2020-21'e giriş yapmayı hedefleyen Kanarya, dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuruyor. Madrid'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın o isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 06:35 Güncelleme: 10.05.2020 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





