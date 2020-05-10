Sol bekin kralı geliyor! Fenerbahçe'den Marcelo bombası
İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu kez işi sıkı tutuyor. Güçlü kadroyla 2020-21'e giriş yapmayı hedefleyen Kanarya, dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuruyor. Madrid'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın o isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.
10 Mayıs 2020 Pazar 06:35
Güncelleme: 10.05.2020 06:35
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Teknikdirektör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, hoca konusu netlik kazanmamasına rağmen transfer konusunda birçok görüşme gerçekleştiriyor.
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İlk iki sezonunda beklentilerin çok altında kalan başkan Ali Koç'un, 2020-2021 öncesi işi sıkı tutacağı belirtiliyor.
Dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuran Kanarya, tartışılmayacak ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başlamayı hedefliyor.
O SÖZ HEYECAN YARATTI Ünlüyapımcı Acun Ilıcalı'nın, önceki gece katıldığı bir programda, "Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor" sözlerinin ardından gözler R.Madrid'in yıldızına çevrildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi.