Slimaniye Guardiola terapisi! - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Slimani'ye Guardiola terapisi!

    Fenerbahçe'de Slimani'nin gol sıkıntısı düşündürüyor
    18 Kasım 2018 Pazar, 15:40:41 Güncelleme: 15:43:24
    Slimaniye Guardiola terapisi!

    Milli ara dönüşünde Trabzon ve Dinamo Zagreb'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Koeman oyuncularını mental olarak da güçlendirmek için moral artırma metodlarına başvuruyor.

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    Slimaniye Guardiola terapisi!

    Hollandalı teknik adam toplantılarla oyuncularına pozitif istatistikler sunup özgüven aşılıyor.

    Slimaniye Guardiola terapisi!

    Koeman'ın, sezon başından bu yana ortaya konan istatistikleri rakiplerle kıyaslayarak Fenerbahçe için durumun aslında kötü olmadığını vurguladığı ve oyunculardan gole odaklanmalarını istediği öğrenildi.

    Slimaniye Guardiola terapisi!

    Lig genelinde 12 haftalık rakamlar değerlendirildiğinde; sonuçlar açısından tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Sarı- Lacivertliler, oyunu anlatan istatistiklerin büyük bölümünde ise ligde ilk 5 içerisinde yer alıyor.

    Slimaniye Guardiola terapisi!

    GOLE KONSANTRE OLUN

    Koeman da bu rakamları oyuncularıyla detaylı bir şekilde paylaşarak, "Şanssız bir sezon yaşıyoruz. Şanssız olduğumuzu rakamlar da gösteriyor. Oynadığımız oyunun asıl yeri puan tablosunda da ilk 5'te olmalıydı. Sadece biraz daha konsantrasyona ihtiyacımız var. Bundan sonra yalnızca kazanmaya ve gol atmaya odaklanacağız" ifadelerini kullanıyor.

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