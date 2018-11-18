Slimaniye Guardiola terapisi!

Fenerbahçe'de Slimani'nin gol sıkıntısı düşündürüyor
18 Kasım 2018 Pazar, 15:40:41
Güncelleme: 15:43:24
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Milli ara dönüşünde Trabzon ve Dinamo Zagreb'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Koeman oyuncularını mental olarak da güçlendirmek için moral artırma metodlarına başvuruyor.
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Hollandalı teknik adam toplantılarla oyuncularına pozitif istatistikler sunup özgüven aşılıyor.
Koeman'ın, sezon başından bu yana ortaya konan istatistikleri rakiplerle kıyaslayarak Fenerbahçe için durumun aslında kötü olmadığını vurguladığı ve oyunculardan gole odaklanmalarını istediği öğrenildi.
Lig genelinde 12 haftalık rakamlar değerlendirildiğinde; sonuçlar açısından tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Sarı- Lacivertliler, oyunu anlatan istatistiklerin büyük bölümünde ise ligde ilk 5 içerisinde yer alıyor.
GOLE KONSANTRE OLUN
Koeman da bu rakamları oyuncularıyla detaylı bir şekilde paylaşarak, "Şanssız bir sezon yaşıyoruz. Şanssız olduğumuzu rakamlar da gösteriyor. Oynadığımız oyunun asıl yeri puan tablosunda da ilk 5'te olmalıydı. Sadece biraz daha konsantrasyona ihtiyacımız var. Bundan sonra yalnızca kazanmaya ve gol atmaya odaklanacağız" ifadelerini kullanıyor.