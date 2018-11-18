Slimaniye Guardiola terapisi!

GOLE KONSANTRE OLUN



Koeman da bu rakamları oyuncularıyla detaylı bir şekilde paylaşarak, "Şanssız bir sezon yaşıyoruz. Şanssız olduğumuzu rakamlar da gösteriyor. Oynadığımız oyunun asıl yeri puan tablosunda da ilk 5'te olmalıydı. Sadece biraz daha konsantrasyona ihtiyacımız var. Bundan sonra yalnızca kazanmaya ve gol atmaya odaklanacağız" ifadelerini kullanıyor.



