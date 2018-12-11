Slimani Emenikeyi bile arattı!

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, son 17 sezonda sarı-lacivertli takıma transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de 12 maçta attığı tek golle kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.
11 Aralık 2018 Salı, 12:33:42
Güncelleme: 12:45:41
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Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla, son 17 sezonda kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.
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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, sarı-lacivertlilere transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de şu ana kadar attığı tek golle en verimsiz ileri uç oyuncularından biri oldu.
Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forma giydiği 12 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında ağları havalandırabildi.
Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansına ortak oldu. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atmıştı.
GEÇTİĞİ FUTBOLCU YOK
Beschastnykh'ten Slimani'ye kadar geçen süreçte Fenerbahçe'ye transfer olan santrforların birçoğu ilk 12 maçlık performanslarında gol sıkıntısı çekmedi.