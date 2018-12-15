Slimani borsası - Fotomaç
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Slimani borsası
Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 12 maça çıkan İslam Slimani sadece 3-2 kaybedilen Kayserispor maçında 1 gol atabildi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:21
Güncelleme: 16.12.2018 07:54
Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 12 maça çıkan İslam Slimani sadece 3-2 kaybedilen Kayserispor maçında 1 gol atabildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya kötü performansı nedeniyle onu devre arası kiralık olarak aldığı Leicester City'ye geri göndermek istiyordu.
Ancak Leicester bu teklifi kabul etmemişti. Sarı-lacivertlilerin, Cezayirli yıldızı gözden çıkarması üzerine taliplileri arttı.
Biri eski kulübü Sporting Lizbon, diğerleri Fulham ve Celtic.
SPORTiNG LiZBON
Portekiz ekibinde teknik direktör Marcel Keizer, Slimani'yi kadrosunda görmek istiyor.