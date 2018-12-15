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Slimani borsası

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 12 maça çıkan İslam Slimani sadece 3-2 kaybedilen Kayserispor maçında 1 gol atabildi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 23:21 Güncelleme: 16.12.2018 07:54
Slimani borsası

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 12 maça çıkan İslam Slimani sadece 3-2 kaybedilen Kayserispor maçında 1 gol atabildi.

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Slimani borsası

Kanarya kötü performansı nedeniyle onu devre arası kiralık olarak aldığı Leicester City'ye geri göndermek istiyordu.

Slimani borsası

Ancak Leicester bu teklifi kabul etmemişti. Sarı-lacivertlilerin, Cezayirli yıldızı gözden çıkarması üzerine taliplileri arttı.

Slimani borsası

Biri eski kulübü Sporting Lizbon, diğerleri Fulham ve Celtic.

Slimani borsası

SPORTiNG LiZBON

Portekiz ekibinde teknik direktör Marcel Keizer, Slimani'yi kadrosunda görmek istiyor.

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