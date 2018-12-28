Slimani Beşiktaşa gidiyor - Galeri - Fotomaç
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"Slimani Beşiktaş'a gidiyor"
Slimani'nin Fenerbahçe ile kontratını feshedip Beşiktaş'a gideceği ileri sürüldü.
28 Aralık 2018 Cuma, 23:39:42
Güncelleme: 07:47:22
Gol atamayan forvet İslam Slimani için ülkesinden şok iddia...
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Cezayir'de yayın yapan Elheddof kanalı, tecrübeli oyuncunun 'düşman kulüp' diye tabir edilen Beşiktaş'a gitmek istediğini ileri sürdü.
30 yaşındaki forvetin, beklediği ortamı bulamadığı Fenerbahçe ile olan kiralık kontratını sonlandırmak istediği vurgulanırken, bunu Beşiktaş'a gitmek için yapacağı iddia edildi.
Haberde, sarı-lacivertli takımda ilk yarıda sadece 1 kez fileleri havalandırabilen Slimani ile İngiliz Fulham'ın da ilgilendiği belirtildi.
Slimani, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanmıştı.