Slimani Beşiktaşa gidiyor - Galeri - Fotomaç
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"Slimani Beşiktaş'a gidiyor"

Slimani'nin Fenerbahçe ile kontratını feshedip Beşiktaş'a gideceği ileri sürüldü.
28 Aralık 2018 Cuma, 23:39:42 Güncelleme: 07:47:22
Slimani Beşiktaşa gidiyor

Gol atamayan forvet İslam Slimani için ülkesinden şok iddia...

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Slimani Beşiktaşa gidiyor

Cezayir'de yayın yapan Elheddof kanalı, tecrübeli oyuncunun 'düşman kulüp' diye tabir edilen Beşiktaş'a gitmek istediğini ileri sürdü.

Slimani Beşiktaşa gidiyor

30 yaşındaki forvetin, beklediği ortamı bulamadığı Fenerbahçe ile olan kiralık kontratını sonlandırmak istediği vurgulanırken, bunu Beşiktaş'a gitmek için yapacağı iddia edildi.

Slimani Beşiktaşa gidiyor

Haberde, sarı-lacivertli takımda ilk yarıda sadece 1 kez fileleri havalandırabilen Slimani ile İngiliz Fulham'ın da ilgilendiği belirtildi.

Slimani Beşiktaşa gidiyor

Slimani, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanmıştı.

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