Slimani attı sosyal medya sallandı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Slimani attı sosyal medya sallandı!

    Spartak Trnava galibiyetinin mimarı olan İslam Slimani'nin performansı Fenerbahçe taraftarını mest etti. Sarı lacivertli taraftarlar paylaşımlarıyla geceye damga vurdu. İşte birbirinden ilginç Slimani paylaşımları...
    4 Ekim 2018 Perşembe, 22:34:03 Güncelleme: 22:47:40
    Slimani attı sosyal medya sallandı!
    • 1
    • 21
    Slimani attı sosyal medya sallandı!

    Slimani ve Elif Elmas sayesinde bu zalim dünyaya katlanmaktayım

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Slimani attı sosyal medya sallandı!
    • 2
    • 21
    Slimani attı sosyal medya sallandı!

    Huzur gerçekten de islamda :)

    Slimani attı sosyal medya sallandı!
    • 3
    • 21
    Slimani attı sosyal medya sallandı!

    Slimani diye yazılır kahraman diye okunur:))

    Slimani attı sosyal medya sallandı!
    • 4
    • 21
    Slimani attı sosyal medya sallandı!

    Tek yol Islam Slimani

    Slimani attı sosyal medya sallandı!
    • 5
    • 21
    Slimani attı sosyal medya sallandı!

    Fenerbahçe bence Slimani'nin ve bu maçın skorunu çerçeve yaptırıp kulübün duvarına asmalı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN