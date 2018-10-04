Spartak Trnava galibiyetinin mimarı olan İslam Slimani'nin performansı Fenerbahçe taraftarını mest etti. Sarı lacivertli taraftarlar paylaşımlarıyla geceye damga vurdu. İşte birbirinden ilginç Slimani paylaşımları...
4 Ekim 2018 Perşembe, 22:34:03
Güncelleme: 22:47:40
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Slimani attı sosyal medya sallandı!
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21
Slimani ve Elif Elmas sayesinde bu zalim dünyaya katlanmaktayım
GALERİ DEVAM EDİYOR
Slimani attı sosyal medya sallandı!
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Huzur gerçekten de islamda :)
Slimani attı sosyal medya sallandı!
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Slimani diye yazılır kahraman diye okunur:))
Slimani attı sosyal medya sallandı!
4
21
Tek yol Islam Slimani
Slimani attı sosyal medya sallandı!
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Fenerbahçe bence Slimani'nin ve bu maçın skorunu çerçeve yaptırıp kulübün duvarına asmalı.