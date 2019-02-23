Skrtel'den flaş karar! - Fotomaç
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Skrtel'den flaş karar!
Fenerbahçeli Martin Skrtel Zenit yenilgisinin ardından Rus basınına konuştu.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Martin Skrtel, Zenit maçıyla ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu:
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"Maça iyi başlamadık. Topun ve oyunun kontrolünü sağlayamadık. Ancak 2-1'den sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi.
Özellikle ikinci yarıda her şey yolunda gidiyordu. Ama ne yazık ki rakibe hızlı hücum şansı verdik.
Bu ataklardan biri de gol oldu. 3-1'den sonra yeterli zamanımız vardı ama kullanamadık"
Skrtel şöyle devam etti: "Elendiğimiz için üzgünüz. Daha da önemlisi oyunu kontrol altına aldıktan sonra yediğimiz bir golle elendiğimiz için daha çok üzgünüz."