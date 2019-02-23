Skrtel'den flaş karar! - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Skrtel'den flaş karar!

Fenerbahçeli Martin Skrtel Zenit yenilgisinin ardından Rus basınına konuştu.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Skrtel'den flaş karar!

Martin Skrtel, Zenit maçıyla ilgili Rus basınına açıklamalarda bulundu:

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Skrtel'den flaş karar!

"Maça iyi başlamadık. Topun ve oyunun kontrolünü sağlayamadık. Ancak 2-1'den sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi.

Skrtel'den flaş karar!

Özellikle ikinci yarıda her şey yolunda gidiyordu. Ama ne yazık ki rakibe hızlı hücum şansı verdik.

Skrtel'den flaş karar!

Bu ataklardan biri de gol oldu. 3-1'den sonra yeterli zamanımız vardı ama kullanamadık"

Skrtel'den flaş karar!

Skrtel şöyle devam etti: "Elendiğimiz için üzgünüz. Daha da önemlisi oyunu kontrol altına aldıktan sonra yediğimiz bir golle elendiğimiz için daha çok üzgünüz."

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