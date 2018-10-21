Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı! - Galeri - Fotomaç
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Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
21 Ekim 2018 Pazar, 10:49:50
Güncelleme: 11:04:51
Harun Tekin - 7.3 | Başarılı kaleci iyi bir performans ortaya koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şener Özbayraklı - 6.6 | Şener, oyundan çıkana kadar vasat bir görüntü çizdi.
Roman Neustadter - 7.6 | Rus oyuncu, maçın iyilerindendi.
Martin Skrtel - 8.1 | Maçın en iyisiydi. Başarılı bir performans ortaya koydu.
Hasan Ali Kaldırım - 7.3 | Milli futbolcu, başarılı bir performans ortaya koydu.