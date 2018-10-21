Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

    Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
    21 Ekim 2018 Pazar, 10:49:50 Güncelleme: 11:04:51
    Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

    Harun Tekin - 7.3 | Başarılı kaleci iyi bir performans ortaya koydu.

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    Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

    Şener Özbayraklı - 6.6 | Şener, oyundan çıkana kadar vasat bir görüntü çizdi.

    Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

    Roman Neustadter - 7.6 | Rus oyuncu, maçın iyilerindendi.

    Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

    Martin Skrtel - 8.1 | Maçın en iyisiydi. Başarılı bir performans ortaya koydu.

    Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

    Hasan Ali Kaldırım - 7.3 | Milli futbolcu, başarılı bir performans ortaya koydu.

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