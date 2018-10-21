Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı mücadelenin oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.

21 Ekim 2018 Pazar, 10:49:50 Güncelleme: 11:04:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





