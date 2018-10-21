Sivasspor - Fenerbahçe maçının spor kamuoyundaki yankıları!
EMRE BOL - FOTOMAÇ
Teknik direktör Cocu savunmanın nasıl yapılacağını çözdü ama bu sefer hücum edemiyor!
Yani merdiven çıkarken sakız çiğneyemiyor Fenerbahçe!
Sarı-lyaciverli takımda bu kadro kalitesiyle fazlasını yapacağını da zannetmiyorum.
Kadroya bakıyorum da bu sezon Fenerbahçe'nin bırakın şampiyon olmayı, yarışacak hali yok.
Yüzde 5.7'lik bir istatistikte olan Fenerbahçe topu içeri atma oranıyla zaten yarışamaz.
"Geleceğin takımını kurduk" dediler ama umarım geleceğin Fenerbahçe'si bu değildir.
Yoksa torunlarımız da şampiyonluk göremez!.
DR. GÜRKAN KUBİLAY - FOTOMAÇ
Robinho korkusu ile iki solbekini önlü arkalı başlatmıştı teknik direktör Cocu. Ama ön liberolarından birini Elif yapıp, forveti de Frey ve Soldado ile çiftleyince golü de düşündüğünü belli ediyordu. İsmail ortası ve Frey dokunuşu ile ilk pozisyonu da buldu.
İlk 15 dakika topla yüzde 70 oynayan Fenerbahçe idi. Çünkü Sivasspor, kendi sahasında bekliyordu Fenerbahçe'yi.
Ancak sonrasında Sivasspor çıkmaya başladı. Robinho'nun pasörlüğünde duran top ve kenar ortaları tehlikeli olmaya başladı.
Fenerbahçe ise çift santrforla oynamasına rağmen, 32 dakikada sadece 4 orta yapıyordu. İsabetli şutu da yoktu.
Elif ön libero idi ama savunma arasından top çıkarma görevi verilmişti. Oysaki yeri Başakşehir maçında çok iyi yaptığı ''santrforlar arasına sürpriz adam olarak kaçma''olmalıydı.
Son dakikalar ortaları arttırdı Fenerbahçe takımı. Ancak, Soldado'nun katkısı yoktu.
Ayew'in hücumda zamanlamaları yanlıştı.
Sonuçta da hücum anlamında iki takımın da kötü oynadığı ilk yarıyı kaleyi tutan şutu olmadan, hücum anlamında çok kötü oynayarak berabere bitiriyordu Fenerbahçe..
ZEKİ UZUNDURUKAN - FOTOMAÇ
HÜCUM futbolu oynatsın diye getirilen Cocu'nun dün Sivas'ta sahaya sürdüğü 11'i görünce 'yok artık!' demekten kendimi alamadım. Fenerbahçe, derbiler dışında rakiplerine karşı önlem almaz, rakipleri Fenerbahçe'ye karşı önlem alır. Ama Cocu, dünkü maçta İsmail Köybaşı'nı sol açık oynattı. Sol açıkta en son tercih edilebilecek bir oyuncu İsmail.
Oysa Sivasspor savunma yapmıyor ve öylesine boş alanlar var ki Fenerbahçe'nin değerlendirebileceği ama Valbuena kenarda.
Diyelim ki Valbuena'yı sevmiyorsun Cocu! Sol açık da oynayabilen Barış Alıcı'yı oynat. İsmail'den daha yaratıcı bu oyuncular neden kenarda bekliyor! Ligin dibine demir atmak mı istiyorsun Cocu!
Frey'e, Soldado'ya futbol akılları sadece savunma yapmak olan oyuncular mı topu getirecek Cocu?
İlk 45 dakikayı neden çöpe attın Cocu?
Bu maçı kazanmaktan başka çaren yokken neden bu kadar savunmacı ile oynuyorsun Cocu?
Bu korkaklık nedir Cocu!
Elinde olsa 10 savunmacı ile bile sahaya çıkarsın değil mi Cocu?
'Korkaklar asla zafer kazanamaz' diye bir söz var bilir misin Cocu?
Fenerbahçe'nin büyüklüğünün hala farkında değil misin Cocu?.
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun bu kadar maçtan sonra artık bazı oyuncuları sabitlemesi gerekiyor.
Soldado kaç haftadır yok. F.Bahçe'nin bu kadrosunda banko santrfor oynayacak tek adam var, o da Soldado...
Dün akşam pozisyonlara girdi. Adam sonuçta golcü, kaçırdı.. Tamam ama o pozisyonlara girmek de önemli.
Kaçırmasını da ben maçsızlığa bağlıyorum.
Adamı birinci maçta oynatıyorsun, sonra kaybediyorsun. Sonra tekrar oynatmaya başlıyorsun.. Adam bir defa beyin olarak hazır değil, seninle mücadele ediyor. Ama aslında bu mücadeleyi o başlatmıyor, sen başlatıyorsun... Tabi sen misin, yoksa perdenin arkasında olan Comolli mi; onu bilmem!.
GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH
Lige yeniden ortak olmanın peşine düşmek bir yana, 15. sıranın ateşlendiren baskısını da hissettikleri bir maçtı. Oyunun adı Fenerbahçe için "kazanmak" olsa da, Sivas takımı da farklı düşünmüyordu. Bu yüzden neredeyse maçın tamamında müthiş bir enerji hissettik. Fenerbahçe'nin Başakşehir maçıyla, "artık böyleyiz" dediği çift forvetli oyun biçimi, rakip ceza alanına giriş sayısının azalmasıyla birlikte, orta sahada direncini de azalttı. İsmail seçimiyle Robinho'ya kanat değiştirten Cocu tercihi, bu kez Şener'i yedi - bitirdi.
Ön ile arka taraf arasındaki mesafenin uzamasıyla birlikte, bir eksik orta sahanın ağrıları da başladı ve Sivas, kaleye yüzü dönük gelmeye, etkili olmaya, golün etrafında dolaşmaya da başladı.