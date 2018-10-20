Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'yi Sivas'ta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 20:58:24 Güncelleme: 21:18:37
    Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

    Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

    Fenerbahçe'de, 61'de Ayew'in yerine oyuna dahil olan, oynadığı 15 dakikada çok etkili bir performans sergilerken bir de topu direkten dönen Mehmet Ekici, sakatlandı.

    Maçın 76. dakikasında topsuz koşu sırasında sakatlık geçiren yetenekli orta saha oyuncusu, oyuna devam edemezken, kulübede gözyaşlarını tutamadı.

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...)

    Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

    Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada kaldı.

    Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

    İşte maçtan kareler...

    Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı
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