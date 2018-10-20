Fenerbahçeyi Sivasta üzen skor! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de, 61'de Ayew'in yerine oyuna dahil olan, oynadığı 15 dakikada çok etkili bir performans sergilerken bir de topu direkten dönen Mehmet Ekici, sakatlandı.

Maçın 76. dakikasında topsuz koşu sırasında sakatlık geçiren yetenekli orta saha oyuncusu, oyuna devam edemezken, kulübede gözyaşlarını tutamadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...)