Simon Kjaer kapışması! - Galeri - Fotomaç
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Simon Kjaer kapışması!

    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:35:58 Güncelleme: 00:37:21
    Simon Kjaer kapışması!
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    Simon Kjaer kapışması!

    Transfer döneminin kapanmasına 1 ay gibi kısa süre kala gündem git gite ısınıyor...

    Simon Kjaer kapışması!
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    • 13
    Simon Kjaer kapışması!

    Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı.

    Simon Kjaer kapışması!
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    • 13
    Simon Kjaer kapışması!

    İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.

    Simon Kjaer kapışması!
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    • 13
    Simon Kjaer kapışması!

    Fener de işin içine girdi
    Sevılla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi...

    Simon Kjaer kapışması!
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    Simon Kjaer kapışması!

    Stoper arayan sarı-lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi.

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