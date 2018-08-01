Simon Kjaer kapışması! - Galeri - Fotomaç
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Simon Kjaer kapışması!
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:35:58
Güncelleme: 00:37:21
Transfer döneminin kapanmasına 1 ay gibi kısa süre kala gündem git gite ısınıyor...
Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı.
İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
Fener de işin içine girdi
Sevılla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi...
Stoper arayan sarı-lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi.