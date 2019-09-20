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Şimdi onlar düşünsün! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı yankıları devam ederken sarı-lacivertli takım Kadıköy'de Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sakatlardan gelen haber teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindirirken deneyimli hoca, Cumartesi günü sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i
20 Eylül 2019 Cuma 06:36
Güncelleme: 20.09.2019 06:36
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Ligin 5. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, dün teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyda devam etti.
Çalışma 3 takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
ALTAY'A TERAPİ
Alanya maçının ardından eleştirilen isimlerden olan kaleci Altay'a tam destek...
Antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, idmanlarda genç file bekçisiyle yakından ilgileniyor, yapması gerekenleri anlatıyor.