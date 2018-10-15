Silinen veriler Comollide çıktı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'Silinen' veriler Comolli'de çıktı!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iddia ettiği gibi görevlerine son verilen antrenörler tarafından verilerin silinmediği, sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sportif direktör Damien Comolli'ye bir rapor ile birlikte verildiği ortaya çıktı.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 11:51:21 Güncelleme: 12:50:59
    Silinen veriler Comollide çıktı!

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un görevlerine son verilen antrenör Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı tarafından silindiğini söylediği verilerle ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

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    Silinen veriler Comollide çıktı!

    Sarı-lacivertli takımın geçen sezonki tüm verilerinin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sportif direktör Damien Comolli'ye verildiği belirtildi.

    Silinen veriler Comollide çıktı!

    Kocaman sezon başında Comolli ile bir araya gelmiş ve takımla ilgili detaylı bir sunum yapmıştı.

    Silinen veriler Comollide çıktı!

    Aykut Kocaman'ın bu sunumda takım ve oyuncularla ilgili tüm verileri Damien kendisine bir dosya halinde sunduğu kaydedildi.

    Silinen veriler Comollide çıktı!

    Aykut Kocaman bu sunumda elindeki "kendi yöntemleriyle bulduğu" tüm bilgileri, analizleri ve verileri Comolli'ye aktardığı ve geçen sezonki tüm verilerin Fransız spor adamında bir dosya halinde mevcut olduğu bildirildi.

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