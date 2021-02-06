Galeri Fenerbahçe Sevindiren istatistik! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki en büyük kozu

Sevindiren istatistik! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki en büyük kozu

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Tüm gözler Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadeleye çevrildi. Maçın kilitlendiği anlarda bireysel performanslar sonuca gitmek için büyük önem taşıyacak. Fenerbahçe'de Caner Erkin bu sezonki hücuma verdiği katkıyla öne çıkıyor. Arda Turan ve Valencia ise rakip eksiltme konusunda ön plana çıktı. Peki karşılaşma öncesi iki takımda öne çıkan bireysel performanslar ne durumda? İşte öne çıkan isimler...