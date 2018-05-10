Serhat Akın'dan bomba Beşiktaş itirafı
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularının başında gelen Serhat Akın, twitch'teki canlı yayınları sırasında futbolculuk döneminde yaşadığı olayları esprili bir dille anlattı. Yıldız oyuncunun bu anıları sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı. Serhat Akın'ın özellikle Beşiktaş'a transfer hikayesi futbolseverlerin en çok ilgisini çeken konu oldu. İşte Serhat Akın'ın Beşiktaş'a transfer hikayesi ve Fenerbahçe'ye gidişi.
BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİM
Ümit Milli takımda, benden 4 yaş büyüklerle maça çıktım. Orada gol atınca bana Türkiye'den teklifler geldi. Ama Fenerbahçe'den teklif yok o zaman. Beşiktaş'tan var ve birkaç farklı kulüpten var. Babam da Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gitti. Ahmet Hamoğlu var Beşiktaş'ın yöneticisi, onunla görüşüyor babam. Ben 3 kuruş paraya Beşiktaş'a gideceğim. Babam aradı beni İstanbul'a gel dedi. Atladım uçağa İstanbul'a gidiyorum. İndik havalimanında, beni uçağın içinden aldılar. Bende seviniyorum, diyorum büyük futbolcuyum beni uçağın içinden alıyorlar falan.. Neyse aldılar beni, biz valizleri falan almadık bindik arabaya gidiyoruz. Valizleri soruyorum, alacaklar onları diyorlar.
BİZDE HASANPAŞALIYIZ, BİLİYORUZ KADIKÖY'Ü
Biz arabada gidiyoruz, köprüyü falan geçtik. Bende düşünüyorum, Beşiktaş Anadolu Yakası'na mı taşındı diye.. Hala anlamadım ne olduğunu.
Ben çocukluğumdan Fenerbahçeliyim, Dereağzı'nı falan biliyorum. Çocukluğumda dayım götürürdü beni oraya. Ben kafayı bir kaldırdım, Fenerbahçe bayrağı var. Dereağzı'na gelmişiz. Baktım babam orada. Baba diyorum ne oldu? Babam bir şey söylemiyor. Sonra konuşuruz diyor. Aziz Yıldırım, babama Beşiktaş ne verdiyse 2 katını veriyoruz demiş. Babam dürüst adam tabi neyse onu söylemiş. Yoksa 500 bin dese Aziz Yıldırım 3 katını verecek...
BEŞİKTAŞ İÇİN GELİP FENERBAHÇE İÇİN İMZAYI ATTIM
Bana hemen mukaveleyi uzattılar. İşte para falan konuşuldu ben orada imzayı attım. Tabi ben hala olayın şaşkınlığındayım. Ne olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş için geldik, Fenerbahçe'ye imzayı attık. Babam da konuşmuyor. Ben babama bakıyorum sonra sonra diyor bana. Neyse biz imzayı attık o gün. 5 sene boyunca giydim Fenerbahçe formasını.
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