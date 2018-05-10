Serhat Akın'dan bomba Beşiktaş itirafı

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİM

Ümit Milli takımda, benden 4 yaş büyüklerle maça çıktım. Orada gol atınca bana Türkiye'den teklifler geldi. Ama Fenerbahçe'den teklif yok o zaman. Beşiktaş'tan var ve birkaç farklı kulüpten var. Babam da Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gitti. Ahmet Hamoğlu var Beşiktaş'ın yöneticisi, onunla görüşüyor babam. Ben 3 kuruş paraya Beşiktaş'a gideceğim. Babam aradı beni İstanbul'a gel dedi. Atladım uçağa İstanbul'a gidiyorum. İndik havalimanında, beni uçağın içinden aldılar. Bende seviniyorum, diyorum büyük futbolcuyum beni uçağın içinden alıyorlar falan.. Neyse aldılar beni, biz valizleri falan almadık bindik arabaya gidiyoruz. Valizleri soruyorum, alacaklar onları diyorlar.