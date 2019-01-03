Serhat Akın Tolgayı duyurdu! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Serhat Akın Tolgay'ı duyurdu!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Serhat Akın, Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu söyledi.

3 Ocak 2019 Perşembe, 21:04:33 Güncelleme: 21:15:16
Serhat Akın Tolgayı duyurdu!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü, milli oyuncu Serhat Akın, Tolgay Arslan'ın sarı-lacivertli takıma geleceğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serhat Akın Tolgayı duyurdu!

2001-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 68 maçta 15 gol 13 asist katkısında bulunan Serhat Akın, Galatasaray'a karşı 6-0 kazanılan derbi sonrası Fenerbahçeli taraftarların kalbinde taht kurmuştu.

Serhat Akın Tolgayı duyurdu!

Serhat Akın'ın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Serhat Akın Tolgayı duyurdu!

"TOLGAY FENERBAHÇE'DE KAHRAMAN OLUR"

"Tolgay Fenerbahçe'ye gelebilir, tam Fenerbahçe'nin istediği oyuncu. Fenerbahçe'de gönlü var."

Serhat Akın Tolgayı duyurdu!

"Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'ye gelmek istedi. O dönemde Şenol hocayla, oynatılmadığı için sorun yaşıyordu."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN