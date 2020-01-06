Sergen Yalçın'a niyet Fenerbahçe'ye kısmet! Büyük sürpriz...

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek bu kulvardaki şanssızlığına son veren Fenerbahçe'de, 2. yarı için planlar başladı... Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, 20. kez kupayı müzesine götürmek ve 4. yıldızın sahibi olmak istiyor... Bu bağlamda transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'da görmek için girişimlerde bulunduğu yıldız futbolcu için Fenerbahçe son kararı verdi! İşte detaylar...

6 Ocak 2020 Pazartesi 15:35 Güncelleme: 06.01.2020 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





