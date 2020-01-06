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Sergen Yalçın'a niyet Fenerbahçe'ye kısmet! Büyük sürpriz...
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek bu kulvardaki şanssızlığına son veren Fenerbahçe'de, 2. yarı için planlar başladı... Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, 20. kez kupayı müzesine götürmek ve 4. yıldızın sahibi olmak istiyor... Bu bağlamda transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı... Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'da görmek için girişimlerde bulunduğu yıldız futbolcu için Fenerbahçe son kararı verdi! İşte detaylar...
6 Ocak 2020 Pazartesi 15:35
Güncelleme: 06.01.2020 15:43
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Fenerbahçe'de teknik dirketör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim, ligin 2. yarısı için kolları sıvadı...
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Önceliği transfere veren Fenerbahçeli kurmaylar, eksik veya yetersiz gördükleri yerleri belirlerken, Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerle görüşmelere başladı.
Savunmaya, orta sahaya ve ileri uca yeni takviyelerek yaparak güçlenmek isteyen Sarı Kanarya, özellikle orta saha ve sol bek pozisyonu için bir çok yıldızla iletişim halinde.
İlk yarıdaki düzenden memnun olmayan Yanal'ın, ligin 2. yarısında başka bir sistemle sahada olacağı ve daha hücumcu silahlarını öne çıkaracağı biliniyor.
Özellikle orta sahada daha üretici ve skor bulmaya yönelik bir taktik oluşturan Yanal, maçların tıkandığı dakikalarda uzaktan bulunacak şutlarla maçı çevirilmesini istiyor.