Serdar Aziz'den Galatasaray'a gönderme! Beşiktaş...
Kamp nasıl geçiyor?
Takım olarak çok yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel çalışmalar hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin 2. yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımda moraller çok iyi, idmanlar kıran kırana geçiyor, herkes çok motive. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın önderliğinde yalnızca hedeflerimize odaklanmış durumdayız.
Yükselen formunla dikkat çekiyorsun. Sadece savunmada değil hücumda kritik kafa gollerin var. Bu konuda neler diyeceksin?
Benim görevim; her an hazır olmak ve hocamın bana görev vermesi halinde sahada en iyi performansımı gösterip, takımıma katkıda bulunmak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip atakları durdurmak, takımımın gol yemesini önlemek. Tüm bunların üzerine bir de skora katkı sağlarsam o zaman ayrı bir mutlu oluyorum tabii.
Ligin 2. yarısı için söyleyeceklerin var mı?
Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma dahil olmuştum. Talihsiz bir sezondu, şampiyonluk yarışından oldukça uzaktık. Bu sene ise durum bambaşka seyrediyor ve çok ayrı bir takım ruhu oluştu. Bu sezon Fenerbahçemiz her zaman olması gerektiği gibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu yarışın içinde. Evet, ilk yarıda bazı hatalarımız oldu, sıralama olarak daha iyi bir noktada devre arasına girebilirdik ancak beklemediğimiz bu puan kayıplarından dersler çıkardık ve bu doğrultuda ligin 2. yarısına hazırlanıyoruz.
Daha iyi bir performans ortaya koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefi. Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin, koşulsuz desteğin farkındayız. Önümüzde bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik. Taraftarımızın bizlere olan inancı ve desteği konusunda ise zaten söylenecek bir şey yok, mükemmeller. Ligin ilk yarısında en yüksek doluluk oranı bizim stadımızda. Bu da camiamızın şampiyonluk hedefine nasıl yoğunlaştığını gösteriyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşarız.