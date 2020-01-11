Serdar Aziz'den Galatasaray'a gönderme! Beşiktaş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Serdar Aziz'den Galatasaray'a gönderme! Beşiktaş...

Serdar Aziz'den Galatasaray'a gönderme! Beşiktaş...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği Serdar Aziz, sarı lacivertlilerin Antalya kampında resmi yayın organına konuştu... Tecrübeli savunmacı, kendisine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle cevap verirken, Beşiktaş derbisine ilişkin de flaş açıklamalarda bulundu! İşte röportaj...
11 Ocak 2020 Cumartesi 11:57 Güncelleme: 11.01.2020 11:57
Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Serdar, eski takımı Galatasaray'ı da anarken, Beşiktaş derbisinde çok tartışılan pozisyona ilişkin de konuştu. İşte Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yayınlanan o röportaj;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

Kamp nasıl geçiyor?

Takım olarak çok yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel çalışmalar hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin 2. yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımda moraller çok iyi, idmanlar kıran kırana geçiyor, herkes çok motive. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın önderliğinde yalnızca hedeflerimize odaklanmış durumdayız.

Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

Yükselen formunla dikkat çekiyorsun. Sadece savunmada değil hücumda kritik kafa gollerin var. Bu konuda neler diyeceksin?

Benim görevim; her an hazır olmak ve hocamın bana görev vermesi halinde sahada en iyi performansımı gösterip, takımıma katkıda bulunmak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip atakları durdurmak, takımımın gol yemesini önlemek. Tüm bunların üzerine bir de skora katkı sağlarsam o zaman ayrı bir mutlu oluyorum tabii.

Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

+-kselen formunla dikkat çekiyorsun. Sadece savunma

/a değil hücumda kritik kafa gollerin var. Bu konuda neler diyeceksin?

Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

Ligin 2. yarısı için söyleyeceklerin var mı?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma dahil olmuştum. Talihsiz bir sezondu, şampiyonluk yarışından oldukça uzaktık. Bu sene ise durum bambaşka seyrediyor ve çok ayrı bir takım ruhu oluştu. Bu sezon Fenerbahçemiz her zaman olması gerektiği gibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu yarışın içinde. Evet, ilk yarıda bazı hatalarımız oldu, sıralama olarak daha iyi bir noktada devre arasına girebilirdik ancak beklemediğimiz bu puan kayıplarından dersler çıkardık ve bu doğrultuda ligin 2. yarısına hazırlanıyoruz.

Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

Daha iyi bir performans ortaya koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefi. Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin, koşulsuz desteğin farkındayız. Önümüzde bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik. Taraftarımızın bizlere olan inancı ve desteği konusunda ise zaten söylenecek bir şey yok, mükemmeller. Ligin ilk yarısında en yüksek doluluk oranı bizim stadımızda. Bu da camiamızın şampiyonluk hedefine nasıl yoğunlaştığını gösteriyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşarız.

Serdar Aziz'den Beşiktaş açıklaması! O pozisyonu anlattı

Serdar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye dahil olmuştu. Yıldız oyuncu bu sezon sarı lacivertli forma ile 9 müsabakada rol aldı ve 2 gole imza attı. Öte yandan Serdar, 744 dakika sahada kaldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN