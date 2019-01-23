Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ve Serdar Aziz transferi tamam! Fenerbahçe takasla...
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını tarihinin en kötü performansını sergileyerek geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 16:00:48
Güncelleme: 16:55:32
Galatasaray'da gözden çıkarılan futbolculardan Serdar Aziz ile ilgilenen sarı lacivertliler için sıcak gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Deneyimli stoperi kadrosuna katmayı çok isteyen Fenerbahçe için Galatasaray cephesinden transfere dair resmi bir açıklama geldi.
Görüşmelerin doğrulandığı açıklamada dikkat çeken Ersun Yanal detayı da yine resmi bir ağızdan açıklandı. İşte detaylar...
Galatasaraylı Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamıştı.
Serdar Aziz ile Ersun Yanal'ın görüştüğünü de söyleyen Canatar, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var mı? sorusuna ise "Evet var" dedi.