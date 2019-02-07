Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! "Jailson'u kimse yakalayamadı"

2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende futbolcular yeni takım arkadaşlarına sorular yöneltti. Serdar Aziz'e gelen Jailson ve Tolgay Arslan'a gelen dürüm sorusu takımı kahkahalara boğdu...

7 Şubat 2019 Perşembe, 11:46:15 Güncelleme: 12:23:50
Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı

Fenerbahçe, daha önce görülmemiş bir imza törenine imza attı.

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Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı

Sarı-Lacivertliler, youtube kanalından yayınladığı imza törenini kendi arasında düzenlendi.

Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı

Takım arkadaşları sorular sordu, yeni transferler cevapladı.

Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı

İmza töreninde oldukça eğlenceli anlar yaşandı.

Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! Jailsonu kimse yakalayamadı

Kaleci Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar'a 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde gir görüşmeniz gerçekleşmiş takım arkadaşınız Volkan Demirel'le bu görüşmenin içeriğini anlatır mısınız? Teşekkürler' sorusu gülüşmelere neden oldu.

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