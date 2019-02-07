Serdar Aziz kahkahalara boğuldu! "Jailson'u kimse yakalayamadı"

Kaleci Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar'a 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir otelde gir görüşmeniz gerçekleşmiş takım arkadaşınız Volkan Demirel'le bu görüşmenin içeriğini anlatır mısınız? Teşekkürler' sorusu gülüşmelere neden oldu.