Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'
Sarı-lacivertli takıma devre arasında Galatasaray'dan katılan Milli stoperin transferi biraz sancılı gerçekleşmişti.
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Deneyimli stoper, gündeme dair birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Ersun Hoca geldikten sonra takım arkadaşlarımın söylediğine göre büyük bir değişim var. Biz de çok memnunuz. Bizim konum açısından farklı hesaplar içerisinde olmamız lazım. Bu seneyi inşallah en iyi şekilde atlatıp önümüzdeki sene önümüzü görmemiz lazım. Hedefimiz şampiyonluk.
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