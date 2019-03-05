Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

Ersun Hoca geldikten sonra takım arkadaşlarımın söylediğine göre büyük bir değişim var. Biz de çok memnunuz. Bizim konum açısından farklı hesaplar içerisinde olmamız lazım. Bu seneyi inşallah en iyi şekilde atlatıp önümüzdeki sene önümüzü görmemiz lazım. Hedefimiz şampiyonluk.



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