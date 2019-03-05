Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı' - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

Fenerbahçe'nin bu sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı defans oyuncusu Serdar Aziz, kulübe transfer süreci ve sarı-lacivertlilerdeki yaşadıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
5 Mart 2019 Salı 15:34 Güncelleme: 05.03.2019 15:58
Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta 1 gol atmış ve kazanılan penaltının mimarı olmuştu.

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Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

Sarı-lacivertli takıma devre arasında Galatasaray'dan katılan Milli stoperin transferi biraz sancılı gerçekleşmişti.

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Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

Deneyimli stoper, gündeme dair birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

İşte açıklamalarından satır başları;

Serdar Aziz: 'Galatasaray'da kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe bana kucak açtı'

Ersun Hoca geldikten sonra takım arkadaşlarımın söylediğine göre büyük bir değişim var. Biz de çok memnunuz. Bizim konum açısından farklı hesaplar içerisinde olmamız lazım. Bu seneyi inşallah en iyi şekilde atlatıp önümüzdeki sene önümüzü görmemiz lazım. Hedefimiz şampiyonluk.

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