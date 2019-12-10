Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Gençlerbirliği maçında attığı enfes golle alkışları kapan ve performansıyla herkesi heyecanlandıran Ferdi Kadıoğlu, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Futbol Takım'ımızın geleceği için düşünülüyordu. Fenerbahçe'de hedef Ferdi'nin EURO 2020'de süre almasıydı... İşte Şenol Güneş ve Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu planı...

10 Aralık 2019 Salı 15:00 Güncelleme: 10.12.2019 15:00
Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden yıldızı Ferdi Kadıoğlu, şimdiden herkesi heyecanlandırmaya başladı.

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Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Özellikle geçtiğimiz hafta İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında attığı goller ve gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi, sadece sarı-lacivertliler için tüm Türk futbolu için takip ediliyor.

Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Bu sezon resmi maçlarda 7 kez boy gösteren 20 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Ferdi'nin kademe kademe ilerlemesi ve acele edilmeden kalıcı olmasına çaba gösteriliyor.

Şenol Güneş'ten flaş Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Yeteneği, potansiyeli ve futbol zekasıyla farkını hissettiren Ferdi'nin sadece Fenerbahçe açısından değil A Milli Futbol Takımımız için de önemli bir isim olarak göz önünde tutuluyor.

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