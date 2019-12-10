Gençlerbirliği maçında attığı enfes golle alkışları kapan ve performansıyla herkesi heyecanlandıran Ferdi Kadıoğlu, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Futbol Takım'ımızın geleceği için düşünülüyordu. Fenerbahçe'de hedef Ferdi'nin EURO 2020'de süre almasıydı... İşte Şenol Güneş ve Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu planı...
10 Aralık 2019 Salı 15:00
Güncelleme: 10.12.2019 15:00
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Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden yıldızı Ferdi Kadıoğlu, şimdiden herkesi heyecanlandırmaya başladı.
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Özellikle geçtiğimiz hafta İstanbulspor ve Gençlerbirliği maçlarında attığı goller ve gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi, sadece sarı-lacivertliler için tüm Türk futbolu için takip ediliyor.
Bu sezon resmi maçlarda 7 kez boy gösteren 20 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Ferdi'nin kademe kademe ilerlemesi ve acele edilmeden kalıcı olmasına çaba gösteriliyor.
Yeteneği, potansiyeli ve futbol zekasıyla farkını hissettiren Ferdi'nin sadece Fenerbahçe açısından değil A Milli Futbol Takımımız için de önemli bir isim olarak göz önünde tutuluyor.