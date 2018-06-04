Seçim sonrası Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı!

Adı soruşturmada geçen bir ismi yönetim listesine alan Aziz Yıldırım'ın, kürek şubesinden gelen "Bu isim bizim şubede sporculuk yaptı ancak biz kendisini istemiyoruz. Başka bir isim önerelim onu alın listenize" teklifine "Hayır, başka bir adayı ve öneriyi kabul etmiyorum" diyerek rest çektiği; bunun üzerine de kürek şubesindeki kongre üyelerinin yönünü Koç'a çevirdiği ifade edildi.