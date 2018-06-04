Seçim sonrası Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı!
İHANETE UĞRADIK
Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, seçimi kaybetmelerini kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına bağladı. Ali Yıldırım'ın yakın çevresine "Büyük ihanete uğradık. Bize söz verip oy atacağını söyleyenler sözleride durmadı. Hiçbiri vaadini yerine getirmedi" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi. Ayrıca ilk sanıdığın ardından stadı terk eden eski başkan Aziz Yıldırım'ın da evine eşi ve çocuğu ile birlikte döndükten sonra telefonlarını kapattığı dış dünyayla hiçbir şekilde iletişime geçmediği öğrenildi.
AZİZ YILDIRIM'A KÜREK ŞUBESİ ŞOKU
Hafta sonu yapılan kongrede 20 yıllık başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım'ın kaybetmesinin yankıları sürüyor. Rakibi Ali Koç'a karşı yarışan ve kazanacağını her fırsatta söyleyen Yıldırım en büyük darbeyi yaklaşık 3 bin kongre üyesinin bulunduğu kürek şubesinden yedi.
Adı soruşturmada geçen bir ismi yönetim listesine alan Aziz Yıldırım'ın, kürek şubesinden gelen "Bu isim bizim şubede sporculuk yaptı ancak biz kendisini istemiyoruz. Başka bir isim önerelim onu alın listenize" teklifine "Hayır, başka bir adayı ve öneriyi kabul etmiyorum" diyerek rest çektiği; bunun üzerine de kürek şubesindeki kongre üyelerinin yönünü Koç'a çevirdiği ifade edildi.
KAYBETTİREN HATALAR
Kulüp tarihinin önemli bir kısmına damga vuran Aziz Yıldırım, belki de hiç kırılmayacak rekorla oturduğu başkanlık koltuğunu kaybetti. Son dönemde taraftarların tepki gösterdiği Yıldırım'ın büyük farkla seçimi yitirmesinin altında da kimisi transfer kimisi stratejik hatalar yatıyor.
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