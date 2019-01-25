Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat... - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...

Nijerya'daki iç savaşta anne ve babasını kaybeden Moses'in amcası 11 yaşındayken kendisini İngiltere'ye kaçırdı. Koruyucu ailenin yanına verildi. Yeteneği fark edilince futbolcu oldu.

25 Ocak 2019 Cuma, 11:51:24 Güncelleme: 11:54:05
Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...

Fenerbahçe'nin uzun uğraşılar sonucu Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'in hayatı adeta film gibi. Büyük sıkıntılarla geçen çocukluğu büyük acılarla dolu.

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Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...

VE ACI HABERİ ALDI...

Babası Papaz olan Victor Moses iç savaş sırasında ailesinin vurulduğunu öğreniyor.

Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...

Amcası tarafından İngiltere'ye kaçırıldığında sadece 11 yaşındaydı. Bir süre sonra anne babasının öldüğünü öğrenen yıldız futbolcu İngiltere'de koruyucu bir ailenin yanına verildi.

Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...

İNGİLİZ VATANDAŞI OLDU

Bu sırada her fırsatta topun peşinde koşan Victor Moses'ın yeteneği farkedilince Crystal Palace'ın altyapısına geçti.

Savaştan çıkan yıldız Victor Moses! Film gibi hayat...

Kısa sürede aşama kaydetti. İngiliz vatandaşlığını da aldı. İngiltere U-16, U-17. U-19 ve U-21 takımlarında toplam 25 kez forma giydi.

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