Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!

    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 23:50:01 Güncelleme: 23:50:41
    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
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    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı!

    Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın gözden çıkardığı eski yıldızları için sosyal medyada ayaklandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
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    • 6
    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı!

    F.Bahçe formasını giydiği 2015-17 sezonları arasında takımın vazgeçilmezlerinden olan Simon Kjaer, daha sonra Sevilla'ya transfer olmuştu.

    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
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    • 6
    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı!

    Danimarkalı stoper, yeni sezon öncesi ise İspanyol ekibi tarafından gözden çıkarıldı.

    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
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    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı!

    Bu durum sarı-lacivertlileri heyecanlandırırken, dün sosyal medyada hareketli saatler yaşandı.

    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
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    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı!

    Binlerce Fenerbahçeli, 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesaplarına, 'Come back to F.Bahçe' yazdı.

    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
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    Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı!

    Kulubüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Milan'ın da talip olduğu iddia ediliyor.

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