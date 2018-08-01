Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaere çağrı! - Galeri - Fotomaç
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Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 23:50:01
Güncelleme: 23:50:41
Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın gözden çıkardığı eski yıldızları için sosyal medyada ayaklandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
F.Bahçe formasını giydiği 2015-17 sezonları arasında takımın vazgeçilmezlerinden olan Simon Kjaer, daha sonra Sevilla'ya transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
Danimarkalı stoper, yeni sezon öncesi ise İspanyol ekibi tarafından gözden çıkarıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
Bu durum sarı-lacivertlileri heyecanlandırırken, dün sosyal medyada hareketli saatler yaşandı.
Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
Binlerce Fenerbahçeli, 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesaplarına, 'Come back to F.Bahçe' yazdı.
Sarı-lacivertli taraftarlardan Simon Kjaer'e çağrı!
Kulubüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya Milan'ın da talip olduğu iddia ediliyor.