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Samandıra'da devrim! Emre Belözoğlu yönetimden bunu istedi
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olması beklenen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, yönetimden Samandıra'ya, darbeye bağlı sakatlıkların en aza indirilmesi için FenerLAB adı verilen analiz merkezinin kurulmasını istedi. Kabul edilen bu talep sonrası futbolcuların kas durumu gözlemlenip, elde edilen verilere göre idman yüklemesi belirlenecek. İşte detaylar...
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:11
Güncelleme: 10.06.2020 08:12
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Fenerbahçe, gelecek yılın yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun fikriyle Samandıra'da yepyeni bir döneme giriyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre Belözoğlu, 2013 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğu dönemde tanıştığı özel analiz merkezi sistemini Başkan Ali Koç'a aktardı ve FenerLAB adı verilen merkezin kurulması için hemen harekete geçildi.
SAKATLIKLAR AZALACAK
Futbolcuların tesislere giriş anından itibaren vücutlarına bağlanacak özel cihazlarla, adale-kas yapıları günbegün incelenecek. Elde edilen verilere göre, futbolcunun antrenmandaki programı belli olacak.
Böylece kas sakatlıkları riski azaltılacak. Biyomekanik analizlerle oyunculara antrenman/ sakatlık öncesi ve sonrasında uygulanacak fizyoterapi programı da kolaylıkla çıkarılabilecek.
RİSKLİ BÖLGE ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK
Aylık kan ve yağ ölçümleri FenerLAB ile düzenli hale gelecek. 3 boyutlu görüntüleme sistemi ile sporcuların vücudunda aşırı yüklenilen bölgeler, sakatlığa neden olmadan önce tespit edilebilecek.
Dünyada üst seviyede birçok takımın kullandığı bu sisteme yeni cihazlarla geçtiği için sarı- lacivertliler teknolojik olarak birçok dünya kulübünün de önüne geçmiş olacak.