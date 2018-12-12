Samandırada af rüzgarları esmeye başladı! - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Samandıra'da af rüzgarları esmeye başladı!

Samandıra'da sevgi ortamını yeniden oluşturmak isteyen Ersun Yanal, kadro dışı olan Volkan, Ozan, Aatif ve Dirar'a ikinci bir şans verecek.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 01:50:18 Güncelleme: 09:46:55
Samandırada af rüzgarları esmeye başladı!

Fenerbahçe'nin pazartesi günü BB Erzurumspor ile oynayacağı maçta takımın başında olması beklenen Ersun Yanal daha gelmeden takımda yaşanacak değişimin rüzgarları esmeye başladı.

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Samandırada af rüzgarları esmeye başladı!

Yanal'ın gelişiyle Fenerbahçe'nin farklı bir görünüşe bürüneceğine hem taraftarlar hem de yönetim inanıyor.

Samandırada af rüzgarları esmeye başladı!

Tecrübeli teknik adamın takımın başına geçmesi sonrası atacağı ilk adım ise ekip ruhunu yeniden yakalamak olacak.

Samandırada af rüzgarları esmeye başladı!

Yanal bunu başarmak için ise kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyu yeniden Samandıra'ya çağıracağı öğrenildi.

Samandırada af rüzgarları esmeye başladı!

Tecrübeli çalıştırıcının Samandıra'da sevgi ortamını yeniden sağlamak için herkese bir şans daha verilmesini istediği bildirildi.

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