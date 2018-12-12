Samandırada af rüzgarları esmeye başladı! - Galeri - Fotomaç
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Samandıra'da af rüzgarları esmeye başladı!
Samandıra'da sevgi ortamını yeniden oluşturmak isteyen Ersun Yanal, kadro dışı olan Volkan, Ozan, Aatif ve Dirar'a ikinci bir şans verecek.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 01:50:18
Güncelleme: 09:46:55
Fenerbahçe'nin pazartesi günü BB Erzurumspor ile oynayacağı maçta takımın başında olması beklenen Ersun Yanal daha gelmeden takımda yaşanacak değişimin rüzgarları esmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yanal'ın gelişiyle Fenerbahçe'nin farklı bir görünüşe bürüneceğine hem taraftarlar hem de yönetim inanıyor.
Tecrübeli teknik adamın takımın başına geçmesi sonrası atacağı ilk adım ise ekip ruhunu yeniden yakalamak olacak.
Yanal bunu başarmak için ise kadro dışı bırakılan 4 futbolcuyu yeniden Samandıra'ya çağıracağı öğrenildi.
Tecrübeli çalıştırıcının Samandıra'da sevgi ortamını yeniden sağlamak için herkese bir şans daha verilmesini istediği bildirildi.