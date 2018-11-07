Salih Uçandan itiraf geldi

Fenerbahçe'den Empoli'ye kiralık olarak gönderilen Salih Uçan itirafta bulundu.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 23:40:35
Güncelleme: 23:41:08
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Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Empoli'ye kiralanan Salih Uçan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada önemli bir itirafta bulundu: "Bazı şeyleri kafadaplanlamak yetmiyor. "
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"Ben'Fenerbahçe'de kalacağım' dedimama hoca değişiyor, sakatlanmaoluyor ve yaptığın bir kariyerplanlamasında önünüzebazen istenmedik ve beklenmedikdurumlar çıkıyor. Hiçbir zaman keşke dememek gerekiyor."
Uçan, "Taraftar bana hep destek oldu. Ben de F.Bahçe'yi UEFA'da yarı finale taşıyan maçta gol atarak bu mutluluğu onlarla yaşadım" dedi.