Salih Uçandan itiraf geldi - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Salih Uçan'dan itiraf geldi

    Fenerbahçe'den Empoli'ye kiralık olarak gönderilen Salih Uçan itirafta bulundu.
    7 Kasım 2018 Çarşamba, 23:40:35 Güncelleme: 23:41:08
    Salih Uçandan itiraf geldi

    Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Empoli'ye kiralanan Salih Uçan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada önemli bir itirafta bulundu: "Bazı şeyleri kafada planlamak yetmiyor. "

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    Salih Uçandan itiraf geldi

    "Ben 'Fenerbahçe'de kalacağım' dedim ama hoca değişiyor, sakatlanma oluyor ve yaptığın bir kariyer planlamasında önünüze bazen istenmedik ve beklenmedik durumlar çıkıyor. Hiçbir zaman keşke dememek gerekiyor."

    Salih Uçandan itiraf geldi

    Uçan, "Taraftar bana hep destek oldu. Ben de F.Bahçe'yi UEFA'da yarı finale taşıyan maçta gol atarak bu mutluluğu onlarla yaşadım" dedi.

    Salih Uçandan itiraf geldi
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