Salih Uçan piyangosu - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Salih Uçan piyangosu

    27 Temmuz 2018 Cuma, 12:16:06 Güncelleme: 12:17:23
    Salih Uçan piyangosu
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    Salih Uçan piyangosu

    FFP kuralları nedeniyle transferlere kaynak oluşturabilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe'nin kısmet ayağına geldi.

    Salih Uçan piyangosu
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    Salih Uçan piyangosu

    Çizme basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Empoli, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu.

    Salih Uçan piyangosu
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    Salih Uçan piyangosu

    Serie A ekibinin yeni hocası Aurelio Andreazzoli, Salih'i Roma'da antrenörlük yaparken tanıyordu.

    Salih Uçan piyangosu
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    Salih Uçan piyangosu

    Andreazzoli, Salih için Empoli yönetimine talimat verdiği, görüşmelerini kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.

    Salih Uçan piyangosu
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    Salih Uçan piyangosu

    HER MAÇI IZLENMIŞ
    Empoli'in hocası Andreazzoli, geçen sezon Sion'daki 20 maçını da (2 gol-4 asist) izlediği Salih'in performansı tatmin edici bulup, yönetime "Transfer edin" raporu sunmuş.

    Salih Uçan piyangosu
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    Salih Uçan piyangosu
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