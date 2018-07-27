Salih Uçan piyangosu - Galeri - Fotomaç
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Salih Uçan piyangosu
27 Temmuz 2018 Cuma, 12:16:06
Güncelleme: 12:17:23
FFP kuralları nedeniyle transferlere kaynak oluşturabilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe'nin kısmet ayağına geldi.
Çizme basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Empoli, 24 yaşındaki futbolcuya talip oldu.
Serie A ekibinin yeni hocası Aurelio Andreazzoli, Salih'i Roma'da antrenörlük yaparken tanıyordu.
Andreazzoli, Salih için Empoli yönetimine talimat verdiği, görüşmelerini kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.
HER MAÇI IZLENMIŞ
Empoli'in hocası Andreazzoli, geçen sezon Sion'daki 20 maçını da (2 gol-4 asist) izlediği Salih'in performansı tatmin edici bulup, yönetime "Transfer edin" raporu sunmuş.