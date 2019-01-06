Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Sadık'tan sonra sıra o yıldızlarda!

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra iki yıldızla daha imza aşamasına geldi.
6 Ocak 2019 Pazar, 23:32:43 Güncelleme: 07:46:46
Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda!

Transferde yabancı sayısının kademeli olarak düşeceğini göz önünde tutarak yerli oyuncu hamlesi başlatan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın ardından gözler iki yıldıza çevrildi.

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Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda!

Asbaşkan Semih Özsoy'un 'Onlar da bize gelmek istiyorlar' dediği iki oyuncu ve menajerleri ile prensipte anlaşma sağlandı.

Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda!

Yönetim, imza için kulüplerin ikna olmasını bekliyor.

Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda!

Serdar Aziz, Galatasaray'la kendisi görüşüyor.

Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda!

ERSUN YANAL ÇOK İSTİYOR
Galatasaray'da 2 milyon euro birikmiş ücreti olan milli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Tolgay Arslan içinse Beşiktaş'ın yumuşaması bekleniyor.

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