Sadıktan sonra sıra o yıldızlarda! - Galeri - Fotomaç
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Sadık'tan sonra sıra o yıldızlarda!
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra iki yıldızla daha imza aşamasına geldi.
6 Ocak 2019 Pazar, 23:32:43
Güncelleme: 07:46:46
Transferde yabancı sayısının kademeli olarak düşeceğini göz önünde tutarak yerli oyuncu hamlesi başlatan Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın ardından gözler iki yıldıza çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asbaşkan Semih Özsoy'un 'Onlar da bize gelmek istiyorlar' dediği iki oyuncu ve menajerleri ile prensipte anlaşma sağlandı.
Yönetim, imza için kulüplerin ikna olmasını bekliyor.
Serdar Aziz, Galatasaray'la kendisi görüşüyor.
ERSUN YANAL ÇOK İSTİYOR
Galatasaray'da 2 milyon euro birikmiş ücreti olan milli futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Tolgay Arslan içinse Beşiktaş'ın yumuşaması bekleniyor.