Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı - Galeri - Fotomaç
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Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı.
6 Ocak 2019 Pazar, 15:09:12
Güncelleme: 15:09:40
Kulübün açıklamasına göre Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen ve yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın da katıldığı idmanda, salonda kuvvet ve denge çalışmaları üzerinde duruldu.
Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.