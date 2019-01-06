Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı.
6 Ocak 2019 Pazar, 15:09:12 Güncelleme: 15:09:40
Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı

Kulübün açıklamasına göre Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını yaptı.

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Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen ve yeni transfer Sadık Çiftpınar'ın da katıldığı idmanda, salonda kuvvet ve denge çalışmaları üzerinde duruldu.

Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sadık Çiftpınar ilk idmanına çıktı
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