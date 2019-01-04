Sadık Çiftpınar Fenerbahçede! Transferde Barış Alıcı detayı - Galeri - Fotomaç
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Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! Transferde Barış Alıcı detayı
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.
4 Ocak 2019 Cuma, 20:55:01
Güncelleme: 20:59:05
Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladı.
Sadık'ın transferi için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi de kiralık olarak Malatyaspor'a gönderdi.
ADİL GEVREK: "FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.
Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.