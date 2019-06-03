Roman Neustadter'in yeni adresi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sadık ve Serdar Aziz'in transfer edilmesiyle gözden düşen Roman Neustadter, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etmişti. Rus futbolcunun yeni adresi belli oldu.
3 Haziran 2019 Pazartesi 22:16
Güncelleme: 03.06.2019 22:16
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Fenerbahçe ile yollarını Roman Neustadter, Rus Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'ya imza atıyor.
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2016'dan bu yana oynadığı sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra yeni kulüp arayışlarına başlayan Neustadter'e en ciddi teklifin Dinamo Moskova'dan geldiği kaydedildi.
Rus Ligi'nde beklentilerinin altında bir sezon geçiren ve son dönemde ligde kalmayı garantileyen Dinamo Moskova'da teknik direktörü Dimitri Khoklov'un Neustadter'i özel olark istediği belirtildi.
NEUSTADTER: 'RUSYA DA OLABİLİR' Neustadter ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediğini kaydederken, ''Şu anda Rusya Milli Takımı'na odaklandım ve seçildiğim için mutluyum.
Önümüzde kazanmamız gereken maçlar var, sonrasında geleceğimi ve nereye gideceğimi düşüneceğim.