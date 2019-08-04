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Roma'dan son dakika kararı! Kolarov ve Fenerbahçe transferinde para... Son dakika haberleri
Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Savunma hattını güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov transferinde artık sona geldi. Roma cephesi de Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un ayrılık için ısrarlı olması nedeniyle flaş bir karar aldı. İşte dünyaca ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye transferine dair son dakika gelişmesi...
4 Ağustos 2019 Pazar 09:19
Güncelleme: 04.08.2019 09:21
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Sırp futbolcuyu ilk etapta bedelsiz almaya çalışan sarı-lacivertliler tüm planını buna göre yapmıştı.
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Kolarov geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle her konuda anlaşırken, kalacağı evi bile seçmişti.
Ancak Roma kulübü, Kolarov'un yeni teknik heyetin planları içinde olduğunu belirtip, oyuncusunu bedelsiz göndermek gibi bir düşüncesi olmadığını iletince hesaplar sekteye uğradı.
Transferi adeta dört gözle beklenen Kolarov için herkes seferber oldu. Sarı-lacivertli kulüpte ilk kez bir transferde herkes aynı görüşü paylaştı ve ortak bir paydada buluştu.
İlk başta Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından çok istenen Kolarov'un kalitesi, tecrübesi, kaptanlığı ve oyun zekasıyla çok başarılı olacağı düşünülüyor.