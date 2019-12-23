Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Yaz transfer döneminden itibaren ismi sık sık Fenerbahçe'yle anılan ve hala sol bek için gündemin 1 numarasında yer alan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...

23 Aralık 2019 Pazartesi 22:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





