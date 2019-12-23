Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Yaz transfer döneminden itibaren ismi sık sık Fenerbahçe'yle anılan ve hala sol bek için gündemin 1 numarasında yer alan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 22:42
Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına tekrardan dahil olan Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine yöneldi.

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Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Orta saha ve yedek forvet için girişimlerde bulunan sarı-lacivertli ekip, sol bek için de girişimlere başladı.

Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Sarı Kanaryalar yaz transfer döneminde Aleksander Kolarov için yoğun bir çaba harcamış, ancak olumlu sonuç alamamıştı.

Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

İtalyan Kulübü'nün sportif direktörü Monchi, transfere izin vermemişti.

Roma'dan flaş Aleksandar Kolarov kararı! Fenerbahçe...

Kolarov sevdasından vazgeçmeyen Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için girişimlerini devam ettirdi.

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