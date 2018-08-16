Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçede transferde son dakika

Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
16 Ağustos 2018 Perşembe, 00:47:44
Güncelleme: 00:48:25
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Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
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Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfere sarıldı. Stoper bölgesindeki sayısal eksikliği gidermek isteyen sarı-lacivertlilerin gündemindeki asıl isim Manchester United forması giyen Markus Rojo'da olumsuz bir gelişme yaşandı.
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Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
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Kanarya'nın kiralamak istediği Arjantinli futbolcu için teknik direktör Jose Mourinho "Kalsın" mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı istediği transferlerin yapılmaması üzerine Rojo'yu bırakmama kararı aldı.
Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
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?SKRTEL'İN PARTNERİ OLACAK
Fenerbahçe, Markus Rojo için Manchester United'dan istediği yanıtı alamayınca tamamen Liverpool'dan Ragnar Klavan'a çevirdi. 2 haftadır süren görüşmelerde 32 yaşındaki stoper ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Liverpool'u bir türlü ikna edemiyordu.
Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
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Kontratında son senesine girdiği için bonservis bedeli isteyen İngiliz ekibi de sonunda yelkenleri suya indirdi. Liverpool yönetiminin uygun bir rakama Estonyalı savunmacısını gönderebileceği kaydedildi.
Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
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ROMAN ÇOK KAYBEDİYOR
Teknik ?direktöp Phillip Cocu savunmadan ayağa pasla takımının ileri çıkmasını istiyor. Ancak Roman Neustadter henüz bu kurguya alışabilmiş değil. Kariyerinde ön libero da oynamasına rağmen yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'nin kalesine ciddi tehlike olarak dönüyor.
Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçe'de transferde son dakika
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Hollandalı çalıştırıcı bu sebeple iyi bir kesici olan Martin Skrtel'in yanına doğru bir oyun kurucu stoper istiyor.