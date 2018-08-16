Rojo zorda Klavan yakın! Fenerbahçede transferde son dakika

ROMAN ÇOK KAYBEDİYOR

Teknik ?direktöp Phillip Cocu savunmadan ayağa pasla takımının ileri çıkmasını istiyor. Ancak Roman Neustadter henüz bu kurguya alışabilmiş değil. Kariyerinde ön libero da oynamasına rağmen yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'nin kalesine ciddi tehlike olarak dönüyor.



