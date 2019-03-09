Robert Skov Fenerbahçe'ye!

Bu sezon Danimarka liginde 24 maçta 7'si frikikten olmak üzere 22 gol atan Robert Skov'un menajeri İstanbul'a çağrıldı.
9 Mart 2019 Cumartesi 07:37
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Fenerbahçe, Kopenhag formasıyla Danimarka ligini hallaç pamuğu gibi atan, müthiş sürati, bazuka gibi şutlarıyla rakip savunmaları ve kalecileri çaresiz bırakan Robert Skov için düğmeye bastı.
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Ersun Yanal'ın sol kanat için en çok istediği isimlerin başında yer alan 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Henrik Risom ve bir dönem Fenerbahçe'de oynayan yardımcısı Brian Steen Nielsen İstanbul'a davet edildi.
Ancak bu transferde Kanarya'nın işi kolay değil.
Çünkü Watford, West Ham, Wolverhampton, Fiorentina ve Sampdoria da Danimarkalı futbolcuyla ilgileniyor.
ROBERY SKOV KİMDİR?
20 Mayıs 1996 doğumlu Skov, futbola Silkeborg altyapısında başladı. Ocak 2018'de 1 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Kopenhag'da asıl patlamasını yapan Skov, Danimarka Milli Takımı'nın formasını giyiyor.