Robert Skov Fenerbahçe'ye! - Fotomaç
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Robert Skov Fenerbahçe'ye!

Bu sezon Danimarka liginde 24 maçta 7'si frikikten olmak üzere 22 gol atan Robert Skov'un menajeri İstanbul'a çağrıldı.

9 Mart 2019 Cumartesi 07:37
Robert Skov Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe, Kopenhag formasıyla Danimarka ligini hallaç pamuğu gibi atan, müthiş sürati, bazuka gibi şutlarıyla rakip savunmaları ve kalecileri çaresiz bırakan Robert Skov için düğmeye bastı.

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Robert Skov Fenerbahçe'ye!

Ersun Yanal'ın sol kanat için en çok istediği isimlerin başında yer alan 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Henrik Risom ve bir dönem Fenerbahçe'de oynayan yardımcısı Brian Steen Nielsen İstanbul'a davet edildi.

Robert Skov Fenerbahçe'ye!

Ancak bu transferde Kanarya'nın işi kolay değil.

Robert Skov Fenerbahçe'ye!

Çünkü Watford, West Ham, Wolverhampton, Fiorentina ve Sampdoria da Danimarkalı futbolcuyla ilgileniyor.

Robert Skov Fenerbahçe'ye!

ROBERY SKOV KİMDİR?

20 Mayıs 1996 doğumlu Skov, futbola Silkeborg altyapısında başladı. Ocak 2018'de 1 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Kopenhag'da asıl patlamasını yapan Skov, Danimarka Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

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