Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal yorumu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasını yorumladı. Kararın geç verildiğini belirten Dilmen, Yanal'ın Fenerbahçe'de düzeltmesi gereken ilk şeyin ne olduğunu da söyledi.
14 Aralık 2018 Cuma, 11:38:59 Güncelleme: 11:45:00
Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile resmen anlaştı. Ersun Yanal, 1.5 yıllık imzayı attı. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal tercihini geç verilmiş bir karar olarak yorumladı. İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

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Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu

"Ersun Yanal'ın açıklanmasının ardından yüzde 4'e yakın Fenerbahçe hisselerinde yükseliş olmuş. Bu Fenerbahçe camiasının mutlu olduğunu gösteriyor."


Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu

"Ersun Yanal'ın kariyeri için de çok önemli. Kariyeri belki de geriye gidecekti."

Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu

"Fenerbahçe'nin fiziki olarak problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ersun Yanal'ın yüzde yüz yapması gereken bir konu var, hoca ile oyuncular arasındaki diyaloğu sağlayacak bir kişinin orada olmasında fayda var."

Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu

"Mevcut oyuncuların en kötü şartlarda ilk 5'i zorlayacak bir grup oluşturduğu düşüncesindeyim. Her şeyden önce mental bir çöküş var. Hoca, en azından bu oyuncuların kafasını yerden kaldırmalı."

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