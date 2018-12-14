Rıdvan Dilmenden Ersun Yanal yorumu

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasını yorumladı. Kararın geç verildiğini belirten Dilmen, Yanal'ın Fenerbahçe'de düzeltmesi gereken ilk şeyin ne olduğunu da söyledi.
14 Aralık 2018 Cuma, 11:38:59
Güncelleme: 11:45:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, Ersun Yanal ile resmen anlaştı. Ersun Yanal, 1.5 yıllık imzayı attı. Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal tercihini geç verilmiş bir karar olarak yorumladı. İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Ersun Yanal'ın açıklanmasının ardından yüzde 4'e yakın Fenerbahçe hisselerinde yükseliş olmuş. Bu Fenerbahçe camiasının mutlu olduğunu gösteriyor."
"Ersun Yanal'ın kariyeri için de çok önemli. Kariyeri belki de geriye gidecekti."
"Fenerbahçe'nin fiziki olarak problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ersun Yanal'ın yüzde yüz yapması gereken bir konu var, hoca ile oyuncular arasındaki diyaloğu sağlayacak bir kişinin orada olmasında fayda var."
"Mevcut oyuncuların en kötü şartlarda ilk 5'i zorlayacak bir grup oluşturduğu düşüncesindeyim. Her şeyden önce mental bir çöküş var. Hoca, en azından bu oyuncuların kafasını yerden kaldırmalı."