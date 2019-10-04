Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı
Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi. Maçtan sonra NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtaki tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...
4 Ekim 2019 Cuma 22:58
Güncelleme: 04.10.2019 23:27
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Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu ancak maçın önüne geçen bir penaltı pozisyonu yaşandı.
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Sarı-lacivertliler erken yediği golle Antalyaspor karşısında 1-0 geriye düştü.
Golden sonra çabuk reaksiyon gösteren Fenerbahçe, art arda ataklarla Antalyaspor kalesini yokladı.
Sarı-lacivertliler sağdan Isla'nın içeri çevirmek istediği bir topta meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının eline çarptı.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona yoğun itirazda bulundu ve ısrarla penaltı bekledi.