Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ekim 2019, Cuma
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Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi. Maçtan sonra NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtaki tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...
4 Ekim 2019 Cuma 22:58 Güncelleme: 04.10.2019 23:27
Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu ancak maçın önüne geçen bir penaltı pozisyonu yaşandı.

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Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Sarı-lacivertliler erken yediği golle Antalyaspor karşısında 1-0 geriye düştü.

Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Golden sonra çabuk reaksiyon gösteren Fenerbahçe, art arda ataklarla Antalyaspor kalesini yokladı.

Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Sarı-lacivertliler sağdan Isla'nın içeri çevirmek istediği bir topta meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasının eline çarptı.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona yoğun itirazda bulundu ve ısrarla penaltı bekledi.

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