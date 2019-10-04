Rıdvan Dilmen: Kemal hoca sanane! Versene penaltıyı

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak önemli bir 3 puan yitirdi. Maçtan sonra NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtaki tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları...

4 Ekim 2019 Cuma 22:58 Güncelleme: 04.10.2019 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





