Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

"HAKEM, 'HARUN, YARIM METRE ÖNE ÇIKTIN' DESE..."

"Kalecilerin, 100 penaltının 99'unda (çizgi ihlali) vardır, göz yumuluyor. Orta hakem ihlal konusunu görmeyebilir. Yardımcı hakem tam yerine geliyor, VAR da var. Bugün bu tartışma nasıl sonlanır? Hakem, 'Harun, sen yarım metre öne çıktın' dese, kimse itiraz edemezdi. Ben de 'Penaltının tekrarı gerekir.' demezdim. Tartışmalar yok olurdu."