Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'nin o teknik direktörü devre arasından önce getireceğini iddia etti.
4 Aralık 2018 Salı, 08:42:21 Güncelleme: 08:44:55
Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı özel bir kanalda yorumladı ve sarı lacivertli kulüple ilgili olarak çarpıcı bir teknik direktör iddiasında bulundu.

İşte usta yorumcunun o değerlendirmeleri...

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

"VAR BUGÜN DE YANLIŞ UYGULANDI"
"Yeter ki doğru uygulayalım VAR'ı, bugün de yanlış uygulandı. Gittin verdin penaltıyı, niye tekrarlatmıyorsun? Gittin VAR'a baktın. Penaltının, benim bildiğim, Fenerbahçeli iki futbolcu da ceza alanına girince tekrar edilmesi gerekiyor."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

"HAKEM, 'HARUN, YARIM METRE ÖNE ÇIKTIN' DESE..."
"Kalecilerin, 100 penaltının 99'unda (çizgi ihlali) vardır, göz yumuluyor. Orta hakem ihlal konusunu görmeyebilir. Yardımcı hakem tam yerine geliyor, VAR da var. Bugün bu tartışma nasıl sonlanır? Hakem, 'Harun, sen yarım metre öne çıktın' dese, kimse itiraz edemezdi. Ben de 'Penaltının tekrarı gerekir.' demezdim. Tartışmalar yok olurdu."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

"ERSUN HOCA DEVRE ARASINDAN ÖNCE GELİR"
"Ben Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Asla duyum değil ama devre arasına kalacağını düşünmüyorum. Gerçi devre arasına 21 gün kaldı ama bu seneye çare olabilir.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

"Fenerbahçe, kaybetmiş liderin 16 puan gerisinde ya, tarihinde yoktur. Bakıyoruz; oyuncular istiyor, formalarını terletiyor, gamsız bir adam yok."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

"Oyuncuların isteklerinde problem yok ama doğru yerde değiller ki. Frey'in sol açık oynaması benim basketbolda smaç yapmam gibi bir şey."

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