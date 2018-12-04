Rıdvan Dilmen Fenerbahçenin teknik direktörünü açıkladı

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Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Fenerbahçe'nin o teknik direktörü devre arasından önce getireceğini iddia etti.
4 Aralık 2018 Salı, 08:42:21 Güncelleme: 08:44:55
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"HAKEM, 'HARUN, YARIM METRE ÖNE ÇIKTIN' DESE..."
"Kalecilerin, 100 penaltının 99'unda (çizgi ihlali) vardır, göz yumuluyor. Orta hakem ihlal konusunu görmeyebilir. Yardımcı hakem tam yerine geliyor, VAR da var. Bugün bu tartışma nasıl sonlanır? Hakem, 'Harun, sen yarım metre öne çıktın' dese, kimse itiraz edemezdi. Ben de 'Penaltının tekrarı gerekir.' demezdim. Tartışmalar yok olurdu."
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