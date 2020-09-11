Fenerbahçe, Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Gökhan Gönül ve Jose Ernesto Sosa'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe lehine verilen penaltıyı değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen: "Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor" dedi. İşte o sözler....
11 Eylül 2020 Cuma 22:08, Güncelleme 11.09.2020 22:09
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin penaltısını değerlendirdi: Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor