Rıdvan Dilmen: "Ersun Yanal küme düşürmemek için gelmiş"

'ERSUN YANAL DÜŞMEMEK İÇİN GELMİŞ'



Şener'le Reyes'i oyuna sokan bir teknik direktörün sözleşmesinin düşmesi lazım. Geçen hafta 2-0 bitebilir miydi? Bitebilirdi... Ersun Yanal takımı son dakikalarda Reyes'i oyuna sokuyorsa gerçektende düşmemek için gelmiştir. Şu maç 11 puanlık farklık bir maç mı? Antalyaspor'un kapasitesi beraberliğe yatkın. Senin karşındaki Fenerbahçe Reyes ile Şener'i sokamazsın.