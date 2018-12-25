Rıdvan Dilmen: "Ersun Yanal küme düşürmemek için gelmiş"
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ı sert sözlerle eleştirdi.
25 Aralık 2018 Salı, 08:05:17
Güncelleme: 08:06:49
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Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;
Fenerbahçelilerin hayal ettiği Fenerbahçe bu değil. 2 tane maçta 4 tane puan birden düştü. Erzurum ilk yarı kalene gelmiyor ikinci yarıda niyeti yoktu.
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Bu maçtada Reyes ile Şener giriyor. Bülent Korkmaz'da kadro zafiyetinden dolayı ödü kopuyordu. 10 kişi beklediler. 90 3'te Antalyaspor taçın orada baskı yaptılar ilk kez. Baktı Fenerbahçe gelmiyor onlar da çıktı.
Yeni hocayı düşmemek için getirmiş Fenerbahçe. Soldado'yu çıkarıp Slimani'yi alırsan demek ki düşmemek için oynuyorsun. Bu taraftarın kulübünü yönetiyorsunuz. Reyes'i sokma 1-0 ol, altyapıdan bir oyuncu sok 1-0 mağlup ol.
'ERSUN YANAL DÜŞMEMEK İÇİN GELMİŞ'
Şener'le Reyes'i oyuna sokan bir teknik direktörün sözleşmesinin düşmesi lazım. Geçen hafta 2-0 bitebilir miydi? Bitebilirdi... Ersun Yanal takımı son dakikalarda Reyes'i oyuna sokuyorsa gerçektende düşmemek için gelmiştir. Şu maç 11 puanlık farklık bir maç mı? Antalyaspor'un kapasitesi beraberliğe yatkın. Senin karşındaki Fenerbahçe Reyes ile Şener'i sokamazsın.
'BUNA HAKKI YOK'
Buna hakkın yok! Fenerbahçe en fazla 1-0 mağlup olur. Slimani'yi sokarsın Soldado'nun yanına. Rakip kalene gelmiyor kalenin önünde bekliyorlar.