Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Rıdvan Dilmen: "Ersun Yanal işi bitmiş"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, dün katıldığı bir panelde Fenerbahçe ile görüştüğünü resmen doğrularken "Evet Fenerbahçe'yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır." ifadelerini kullandı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın bu sözlerini değerlendirdi.
9 Aralık 2018 Pazar, 12:22:10 Güncelleme: 12:23:36
Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş

NTV'de Ersun Yanal'ın Fenerbahçe üzerine yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözüne vurgu yaparak şunları söyledi:

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Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş

"Gerisi teferruat' kelimesi sık kullanılır ama her zaman kullanılmaması gerekir. Şu tabloyu görünce Koeman, tercümana 'Ne diyor bu arkadaş' diyor"

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş

"Tazminatını bekleyen Cocu da, 'Ooo para cepte, İstinye Park, Akmerkez takılayın' diyor. Oyuncu da 'Yarın bu arkadaş geliyor bize' diyor.

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş

"Ama yarın 1-0 mağlup olursan, sondan üçüncüsün. Konu 12. haftadan itibaren var. Ben Ersun Yanal'dan bu cümleyi ilk günlerde de beklerdim ama Ersun hoca yorum yapmadı"

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal işi bitmiş

"Ben Rıdvan olarak, 8 numaralı Fenerbahçeli olarak, ben 'Teferruat' derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır"

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